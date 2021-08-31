Сергунина: Познавательные квесты и экскурсии ждут гостей ВДНХ 1 сентября

Серия мастер-классов, экскурсий, квестов и научных шоу, приуроченных к началу нового учебного года, пройдет на ВДНХ с 1 по 5 сентября. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Вход на некоторые музейные площадки будет бесплатным для школьников.

«1 сентября для учеников 1-4 классов будут бесплатно работать центр "Космонавтика и авиация", Музей ВДНХ и центр славянской письменности "Слово". В Музее кукол в этот день вход сделают свободным для всех школьников», - рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В центре «Космонавтика и авиация» в 13:00, 15:00 и 17:00 пройдет квест «Школа юных космонавтов». Его участники получат карты с маршрутами и смогут выполнить разные задания: например, выяснить, что должен уметь космонавт и как устроена ракета, стать дизайнером скафандра или пройти специальную физическую подготовку. Необходима предварительная регистрация.

Экскурсия «От церы до планшета: школьные истории из разных эпох» состоится в центре славянской письменности «Слово». Посетителям расскажут, как выглядели школы разных эпох и по каким учебникам занимались крестьянские дети в XIX веке, также участники узнают о жизни Михаила Ломоносова и реформах Петра Великого. Экскурсии пройдут в 13:00, 15:00 и 18:00, вход по предварительной регистрации.

Мастер-классы «Экоручка» и «Осенний блокнот» пройдут в семейно-образовательном центре «Городская ферма» с 11:00 до 18:00. Для детей проведут фермерскую зарядку и школьную эстафету, экскурсии и флешмобы. Билеты можно приобрести на официальном сайте центра.

Праздничная программа ожидает гостей центра «Союзмультпарк». Посетители с 11:00 до 19:00 смогут посмотреть химическое, электрическое и мыльное шоу от старухи Шапокляк, потанцевать на мультдискотеке, сфотографироваться с Чебурашкой и крокодилом Геной.

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» подготовил для школьников квест «Я отличник!». Гостей центра 4 и 5 сентября гостей ждет прогулка по экспозиции «Аквариум» с более 12 тыс. водных обитателей. Квесты, рассчитанные на детей от 6 лет, будут проходить в 11:00, 15:00 и 17:00. Для участия необходим билет и предварительная регистрация по телефону кол-центра «Москвариума».

С началом учебного года возобновятся регулярные квесты и экскурсии по выходным в центрах «Слово» и «Космонавтика и авиация». Мероприятия рассчитаны на детей старше пяти лет. С 4 сентября каждые субботу и воскресенье в 13:00 в центре «Слово» можно принять участие в квесте «Кирилл и Мефодий: миссия выполнима». Для участия нужно приобрести билет.

Центр «Космонавтика и авиация» организует тематическую программу «В поисках отважной Кусачки», начало в 11:00 по выходным. Игра рассчитана на детей 5-7 лет. Для школьников младших классов центр подготовил квесты «Школа юных космонавтов», начало в 14:00.

