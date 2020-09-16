Сергунина: пользователи сервиса Russpass получат бесплатную консультацию по телефону
Пользователи разработанной по инициативе правительства Москвы цифровой туристической платформы Russpass отныне смогут получить бесплатную консультацию о её работе по телефону, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Платформа Russpass помогает спланировать маршрут путешествия, позволяет заранее купить электронные билеты на экскурсии, в музеи и театры, забронировать билеты на поезд или самолет, узнать о полезных услугах и интересных местах. Операторы горячей линии общегородского контакт-центра проконсультируют как при планировании поездки, так и уже во время путешествия, добавила Сергунина.
Пользователям Russpass предлагают звонить по номеру телефона +7 (495) 122-01-11, находящиеся в Москве абоненты также могут набрать короткий номер 122. Доступны консультации на русском и английском языках, линия работает круглосуточно.
Платформа Russpass работает в тестовом режиме с 20 июля. Пока онлайн-сервис поддерживает только русский и английский языки, но в будущем станет доступен также на испанском, корейском, китайском, немецком и французском языках.
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