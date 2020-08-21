Сергунина: Получившие гранты НКО помогли более чем 400 тыс москвичей
Некоммерческие организации (НКО), получившие гранты правительства Москвы в размере 400 миллионов рублей на полезные социальные инициативы, оказали поддержку 400 тысячам жителей столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Гранты выдавались по итогам конкурса мэра в 2019 году. На него поступило 670 заявок от социально ориентированных НКО, 234 из них были отмечены грантами. В частности, в номинациях «Молодежь Москвы» и «Семья и дети» победили 92 программы, включая проекты детских садов и школ.
Конкурс мэра Москвы для социально ориентированных НКО проходит каждый год. В этом году заявки для участия в нём необходимо подать до 28 августа. Это можно сделать в электронном виде, отправив устав, заявление и гарантийное письмо. Круг потенциальный участников программы расширен: теперь в нём могут участвовать НКО, действующие всего шесть месяцев.
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