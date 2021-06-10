Сергунина: Объем инвестиций в новые технопарки в Москве превысил 17 млрд рублей

Инвесторы выделили более 17 миллиардов рублей на создание и развитие новых технопарков в Москве, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Правительство взамен уменьшает общую региональную налоговую нагрузку для инвесторов. Налог на прибыль для них составляет 13,5% вместо 18%, за аренду земли бизнесмены платят 0,01% от кадастровой стоимости, а ставка налога на имущество обнуляется.

Сейчас в Москве располагаются 43 технопарка. Шесть из них создаются на деньги инвесторов. Таким стройкам дается статус инвестиционного приоритетного проекта, с помощью которого бизнесмены и получают налоговые льготы.

