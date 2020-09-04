Сергунина: на гранты Мэра Москвы для НКО в этом году поступило в два раза больше заявок

Заявки на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО в этом году подали 1092 некоммерческие организации – почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В этом году конкурс проводят в 12 номинациях. Больше всего заявок подано в номинациях «Молодёжь Москвы» (198), «Наше наследие» (152) и в номинации, посвящённой спорту и здоровому образу жизни (126), отмечают в мэрии.

Среди других номинаций - «Добровольчество и волонтёрство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Гражданские инициативы», «Творческая Москва» и «Городские инновации».

Приём заявок проходил с 30 июля по 28 августа. В этом году сумму, которую получат победители, увеличили: до пяти миллионов рублей для НКО, работающих больше года, до 500 тысяч рублей –для организаций, работающих более шести месяцев.

