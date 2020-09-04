Сергунина: на гранты Мэра Москвы для НКО в этом году поступило в два раза больше заявок
Заявки на участие в конкурсе грантов мэра Москвы для социально ориентированных НКО в этом году подали 1092 некоммерческие организации – почти в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В этом году конкурс проводят в 12 номинациях. Больше всего заявок подано в номинациях «Молодёжь Москвы» (198), «Наше наследие» (152) и в номинации, посвящённой спорту и здоровому образу жизни (126), отмечают в мэрии.
Среди других номинаций - «Добровольчество и волонтёрство», «Благотворительность», «Семейная Москва», «Гражданские инициативы», «Творческая Москва» и «Городские инновации».
Приём заявок проходил с 30 июля по 28 августа. В этом году сумму, которую получат победители, увеличили: до пяти миллионов рублей для НКО, работающих больше года, до 500 тысяч рублей –для организаций, работающих более шести месяцев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе
- Из-за тайфуна «Майсак» пострадали 55 жителей Приморья
- Зюганова поймали на оговорке про сжигание «сволочи» в печах
- Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов
- Новости за ночь: Японцев возмутила публикация Минобороны РФ об освобождении Курил
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru