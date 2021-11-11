Сергунина: Москвичи выберут победителей туристической премии «Путеводная звезда — 2021»

Голосование за лучшие туристические проекты года в рамках городского конкурса «Путеводная звезда-2021» открылось в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Всего на конкурс поступило больше 200 заявок. Среди номинантов - отели, туроператоры, рестораны, музеи, туристические сервисы и стартапы. Победителей определят москвичи. Голосование пройдет в несколько этапов, первый из них начинается сегодня», — приводит слова заммэра официальный сайт главы столицы.

Сейчас отдать свой голос можно претендентам на победу в пяти номинациях: «Московские впечатления: выставки и музеи», «Московское гостеприимство: музеи», «Московские впечатления: для детей», «Московское гостеприимство: новая точка притяжения», «Московские впечатления: экскурсии, развлечения».

С 12 ноября откроется голосование по номинациям, посвященным объектам размещения: «Лучшая гостиница "пять звезд"», «Лучшая гостиница "четыре звезды"», «Лучшая гостиница "три звезды"», «Лучший хостел» и «Лучший бутик-отель».

С 15 ноября можно будет выбрать лучшие гастрономические заведения в номинациях «Лучший московский завтрак», «Лучший ресторан русской кухни», «Лучшая московская кондитерская», «Лучший московский гастромаркет». Кроме того, в голосовании с 16 ноября будут представлены номинации «Москва в медиа», «Москва в радиоэфире», «Стартап года», «Московское гостеприимство: туроператор».

Голосование продлится до 3 декабря включительно. В шорт-листе указаны от пяти до десяти кандидатов в каждой из 18 основных номинаций. Лауреаты станут известны в середине декабря. Победители получат диплом и статуэтку, в двух дополнительных номинациях — лучшему тревел-блогеру и компании, внесшей вклад в развитие детского туризма — вручат специальные призы.

