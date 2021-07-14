Сергунина: Москва вышла в финал конкурса «Мировая столица дизайна — 2024»
Москва вышла в финал международного конкурса «Мировая столица дизайна - 2024», сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на заммэра города Наталью Сергунина.
Финалистами также стали Сан-Диего и Тихуана, победителя назовут в октябре.
По словам Натальи Сергуниной, выход в финал конкурса говорит о качественной работе команды специалистов и правительства города, сегодня мегаполис максимально эффективно использует дизайн с точки зрения социальной, культурной и экономической жизни столицы.
«Поэтому был сделан еще один шаг на пути к презентации нашей столицы как международной витрины уникальных идей и проектов, привлекательной для креативных предпринимателей и инвесторов», - добавила Сергунина.
Отмечается, что в планах Москвы на 2024 год – дальнейшее развитие креативной экономики, представление новых технологических решений для устойчивого развития, создание инфраструктуры для культуры и бизнеса, в которой дизайн будет играть важную роль и способствовать инновациям.
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