Заявку на кредитные каникулы можно будет подать через госуслуги

Для этого необходимо будет получить справку о доходах, которая также доступна онлайн, и выписку со счета в Пенсионном фонде. Эти документы можно будет подать на сайт банка, адреса многих из них также предоставлены на портале госуслуг. Как передает ЦБ, скоро россиянам будет доступна комплексная услуга для подачи заявки на предоставление кредитных каникул.

Кредитные каникулы подразумевают отсрочку выплат для клиента банка на период полугода. Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 3 апреля. Для получения отсрочки доход заемщика должен упасть не менее чем на 30%. "Каникулы" доступны как ИП, так и физлицам.

