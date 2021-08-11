Сергунина: Москва поддержит российских финалистов престижных гастрономических конкурсов

Власти российской столицы окажут поддержку отечественным командам, которые примут участие в финалах двух престижных профессиональных конкурсов — международного кулинарного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Заключительные этапы обоих конкурсов состоятся осенью во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября.

Как отметила Сергунина, сам выход в финал сразу двух конкурсов — уже значительный успех, который свидетельствует о признании мастерства россиян. По словам заммэра, добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и всю Россию как центры мировой гастрономии. Многие участники российских команд-финалистов трудятся в столице.

Пандемия коронавируса заставила внести изменения в программу финала Bocuse d’Or. Речь идёт о резком росте популярности заказа еды навынос и доставки. В связи с этим трендом оргкомитет заменил традиционную подачу блюд на тарелке форматом навынос.

Конкурсантам надо буде также разработать дизайн коробки для транспортировки, приготовить угощения на 14 персон — закуски, основное блюдо, соус и десерт. На всё про всё отводится максимум 5 часов 35 минут. Помимо вкусовых качеств, жюри оценивает внешний вид и подачу.

Что касается Coupe du Monde de la Pâtisserie, то его участникам – кондитерам за 10 часов предстоит создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт, и две скульптурных композиции — из карамели и шоколада.

Оба конкурса входят в число главных событий индустрии — каждый в своей области. Они проводятся раз в два года по схожему регламенту.

