Сергунина: Москва поддержит российских финалистов престижных гастрономических конкурсов
Власти российской столицы окажут поддержку отечественным командам, которые примут участие в финалах двух престижных профессиональных конкурсов — международного кулинарного состязания Bocuse d’Or и кубка мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Заключительные этапы обоих конкурсов состоятся осенью во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha. Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября.
Как отметила Сергунина, сам выход в финал сразу двух конкурсов — уже значительный успех, который свидетельствует о признании мастерства россиян. По словам заммэра, добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и всю Россию как центры мировой гастрономии. Многие участники российских команд-финалистов трудятся в столице.
Пандемия коронавируса заставила внести изменения в программу финала Bocuse d’Or. Речь идёт о резком росте популярности заказа еды навынос и доставки. В связи с этим трендом оргкомитет заменил традиционную подачу блюд на тарелке форматом навынос.
Конкурсантам надо буде также разработать дизайн коробки для транспортировки, приготовить угощения на 14 персон — закуски, основное блюдо, соус и десерт. На всё про всё отводится максимум 5 часов 35 минут. Помимо вкусовых качеств, жюри оценивает внешний вид и подачу.
Что касается Coupe du Monde de la Pâtisserie, то его участникам – кондитерам за 10 часов предстоит создать уникальный десерт из шоколада, замороженный фруктовый десерт, и две скульптурных композиции — из карамели и шоколада.
Оба конкурса входят в число главных событий индустрии — каждый в своей области. Они проводятся раз в два года по схожему регламенту.
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