Сергунина: Москва и Нижний Новгород запускают культурный проект «420 км слов»

Московские и нижегородские писатели проведут цикл онлайн-встреч в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

По словам заммэра, в проекте примут участие известные писатели, которые расскажут зрителям о своих городах и творчестве.

«Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря. Название программы напоминает о территориальной близости Москвы и Нижнего Новгорода, а сама она - еще одно свидетельство наших прочных добрососедских отношений», - отметила она.

Также отмечается, что присоединиться к трансляциям на YouTube-каналах «Библиотеки Москвы» и Центральной городской библиотеки имени Ленина Нижнего Новгорода можно будет бесплатно и без предварительной регистрации.

Также на страницах библиотек в Instagram участники могут задавать вопросы, авторы самых интересных получат книгу с автографом.

Откроет проект «420 км слов» встреча с писателем, сценаристом, лауреатом нескольких литературных премий Олегом Роем 7 сентября в 19:30 на YouTube-канале «Библиотеки Москвы», а заключительная онлайн-встреча пройдет 15 декабря с участием нижегородского писателя Андрея Кузечкина.

