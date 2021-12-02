Сергунина: Московскую гастрономию презентуют в рамках Всемирной выставки в Дубае
Московскую гастрономию презентуют на фестивале Moscow Gastronomic Week в Дубае. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
По ее словам, мероприятие продлится до 9 декабря.
«Специальное меню появится в семи ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin», - приводит пресс-служба столичного комитета по туризму слова Сергуниной.
Заммэра отметила, что Москва входит в число мировых гастрономических центров. Столичные рестораторы предлагают оригинальные, аутентичные блюда и интересные концепции. Сергунина подчеркнула, что Москва всегда открыта для совместных международных проектов и обмена опытом.
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