Сергунина: Московскую гастрономию презентуют в рамках Всемирной выставки в Дубае

Московскую гастрономию презентуют на фестивале Moscow Gastronomic Week в Дубае. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие продлится до 9 декабря.

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«Специальное меню появится в семи ресторанах Дубая. Кураторами фестиваля выступили два московских шеф-повара, чьи заведения недавно отметили в гиде Michelin», - приводит пресс-служба столичного комитета по туризму слова Сергуниной.

Заммэра отметила, что Москва входит в число мировых гастрономических центров. Столичные рестораторы предлагают оригинальные, аутентичные блюда и интересные концепции. Сергунина подчеркнула, что Москва всегда открыта для совместных международных проектов и обмена опытом.

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ФОТО: pixabay.com
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