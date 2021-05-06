Сергунина: Культурные площадки Москвы проведут более 200 мероприятий ко Дню Победы

Заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что с 6 по 10 мая учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, приглашают всех желающих послушать лекции и посмотреть спектакли, посвященные Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба столичного правительства.

По её словам, в честь Дня Победы музеи, библиотеки и культурные центры Москвы подготовили более 200 событий: чтения произведений писателей и поэтов-фронтовиков, лекции, спектакли и концерты. Она отметила, что посетителям очный мероприятий следует придерживаться социальной дистанции, надевать маски и перчатки.

В частности, 6 мая в 19:00 в библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина на Спартаковской улице, дом 9, строение 3 пройдёт лекция «Берлин 1945-го. Мифы и факты» - историк Дмитрий Савин расскажет о финальной точке в Великой Отечественной войне и объяснит, почему Берлинская операция стала образцом глубоко продуманного плана.

Лекция «О тружениках тыла и детях войны» пройдёт 7 мая в 13:00 в библиотеке № 134 (5-й квартал Капотни, дом 17а). Её проведёт поэтесса ветеран войны Зинаида Дарумова, которая покажет свои награды.



В этот же день в Доме А.Ф. Лосева (улица Арбат, дом 33) в 19:00 пройдет поэтический вечер «Лирика военных лет». На ней народный артист России Виктор Никитин вместе со зрителями вспомнит пронзительную и душевную лирику поэтов, побывавших на фронте: Арсения Тарковского, Константина Симонова, Александра Твардовского и других.

В День Победы, 9 мая, в инстаграм-аккаунте Музея К.Г. Паустовского в 14:00 начнётся онлайн-лекция о творчестве писателя в годы Великой Отечественной войны. Участников познакомят с многочисленными военными очерками и статьями, новеллами и рассказами, драматическими произведениями, а также с романом «Дым отечества».



Полная программа мероприятий опубликована на сайте «Онлайн.Библиогород».

Кроме того, на портале mos.ru работают специальные проекты, посвященные Великой Отечественной войне и защитникам Родины. Например, проект «80 лет битве за Москву», рассказывает о спасении столицы от разрушения и рассказано о жизни горожан. А проекте «Слово солдата Победы» собраны воспоминания ветеранов, живущих в Москве, а также фотографии и видео.

