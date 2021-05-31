Сергунина: Культурные площадки Москвы подготовили праздничную программу ко Дню защиты детей
Культурные учреждения Москвы подготовили программу ко Дню защиты детей, рассказали в пресс-службе департамента культуры столицы.
Отмечается, что особые мероприятия подготовили библиотеки, парки и музеи Москвы. Всего планируется провести более 40 событий. «В частности, насыщенная программа ко Дню защиты детей ждет гостей ВДНХ 1 июня», — заявила заммэра столицы Наталья Сергунина.
Мероприятия пройдут как очно, так и в онлайн-формате. На празднике жители столицы смогут принять участие в мастер-классах, квестах и посетить выставки. Все очные события пройдут с соблюдением ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
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