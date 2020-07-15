Сергунина: Коворкинг-центры НКО возобновили работу в привычном режиме

Коворкинг-центры некоммерческих организаций (НКО) в Москве перешли после пандемии к обычному графику работы. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. По ее словам, в коворкингах имеется все для проведения мероприятий и комфортной работы НКО, в том числе современное оборудование, просторные выставочные и концертные залы, рабочие пространства.

Воспользоваться помещениями сможет любая организация, даже из двух-трех человек, отметила вице-мэр.

Коворкинг-центры НКО бесплатно работают во всех округах города, а забронировать помещение для работы или организации событий, можно на портале «Душевная Москва». В них соблюдаются санитарные меры безопасности, находиться в них из-за угрозы распространения коронавируса можно пока только в масках.







