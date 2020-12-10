Сергунина: Голосование о развитии добровольчества стартовало на «Активном гражданине»

На платформе «Активный гражданин» появилась возможность для жителей Москвы проголосовать за приоритетные направления развития волонтерской деятельности. Об этом на сайте мэра Москвы сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Отмечается, что кроме направлений жители столицы смогут выбрать удобные для них каналы информирования о городских программах добровольчества.

Платформа предлагает список волонтерских направлений: социальное, патриотическое, культурное, событийное, спортивное, донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство. Среди них участникам голосования предстоит выбрать до четырех вариантов.

По схожему принципу нужно будет ответить на вопрос об удобном канале связи для получения информации о добровольческих инициативах. Среди вариантов – mos.ru, телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети, СМС-уведомления и сообщения в мессенджерах.

Центр «Мосволонтер» работает на базе Комитет общественных связей и молодежной политики Москвы. Сейчас в резерве центра зарегистрированы 100 тысяч волонтеров.





