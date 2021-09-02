Сергунина: Число фондов-партнеров городского благотворительного сервиса достигло 50
Уже 50 фондов выразили согласие стать партнерами благотворительного сервиса российской столицы. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Инициаторами создания сервиса стала группа благотворителей, он был запущен в октябре 2020 года на портале мэра и правительства Москвы mos.ru, а с июня нынешнего года также доступен в мобильном приложении «Моя Москва».
Как отметила Сергунина, число пользователей уже приближается к 12,5 тысячам. Они совершили свыше 24 тысяч адресных пожертвований на сумму более 7 миллионов рублей. По словам заммэра, статистика важна, однако главное, это - забота, стремление оказывать помощь, а также здоровье и судьбы тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.
Юбилейным, 50 участником сервиса стал фонд «Движение вверх», который специализируется на помощи детям с тяжелыми заболеваниями. Адресаты помощи разделены по группам: дети, пожилые, взрослые, семьи, люди с ОВЗ, животные, другое.
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