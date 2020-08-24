Сергунина: более 200 идей москвичей реализуют в рамках проекта «Навыки будущего»

Свыше 15 тысяч москвичей поучаствовали в краудсорсинг-проекте «Навыки будущего», предложив две тысячи идей по шести направлениям: «Навыки будущего», «Поддержка детских технопарков», «Работа детских технопарков», «Компании — участники акции “День без турникетов”», «Информирование жителей о предпринимательстве» и «Обучение на бизнес-уик-эндах».

Предложить свои идеи и проголосовать за понравившиеся можно было на платформе crowd.mos.ru весной 2020 года. После голосования жителей и экспертного отбора власти Москвы взяли в работу больше 200 идей, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

«Например, по пожеланиям москвичей в молодежную образовательную программу “Бизнес-уик-энд” добавили тему бизнес-планирования», - отметила она.

С июля москвичи могут сами присылать фотографии реализованных городом идей в раздел «Идеи жителей реализованы городом» на сайте crowd.mos.ru. Самыми популярными проектами среди участников, приславших фото, стали «Московские библиотеки», «Московские поликлиники» и «Экологическая стратегия Москвы».

