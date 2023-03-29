Сергей Зверев объяснил, почему российские дизайнеры не могут заменить ушедшие бренды
Звездный стилист отметил, что индустрия оказалась не готова к массовому выпуску продукции.
Российские дизайнеры не были готовы к массовому производству, заявил стилист, суперзвезда Сергей Зверев в пресс-центре НСН.
«Наши дизайнеры были не готовы к тому, чтобы массово выпускать свои вещи, чтобы и цены были доступные, чтобы обеспечить большим количеством. Оказалось, что они не были готовы. Они про более сложные вещи, не такие массовые. Они больше элитные. Я посетил в последнее время огромное количество показов, я увидел много новых имен, но все эти люди не про массовые продажи, это все штучное. Это нужно огромное количество всего, ткани, штат, такие мощности должны быть. Пока, я думаю, к этому не готовы, чтобы занять огромные площади в торговых центрах», - отметил он.
Российские дизайнеры в перспективе могут помочь заполнить освободившиеся «миллионы квадратных метров» в торговых центрах, заявил ранее вице-президент Союза торговых центров: Россия Беларусь Казахстан Павел Люлин в пресс-центре НСН.
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