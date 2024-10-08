Сергей Собянин: За лето парки Москвы приняли 73,5 млн гостей





Около 73,5 миллиона посетителей побывали в парках российской столицы за летние месяцы. Такую статистику в своем Telegram-канале привел мэр Москвы Сергей Собянин. Кроме того, в жаркую погоду действовали открытые бассейны. Всего из теперь 13. За лето там побывали свыше 170 тысяч москвичей и гостей столицы. Также, по словам градоначальника, постоянный спрос отмечался на зоны для пикника со специальным оборудованием. В этих локациях за лето провели время около 30 тысяч раз.

Вечерние часы можно было проводить в кинотеатрах под открытым небом. В этом году их действовало 10. Как уточнил Собянин, новая площадка была запущена в зоне отдыха «Покровский берег» на северо-западе столицы. За три месяца зрителями стали 65 тысяч человек. Среди других активностей мэр назвал «Йогу в парке»

Проекта «Лето в Москве» позволил организовать в парках более 200 фестивалей, с мастер-классами, экскурсиями, лекциями, спектаклями, кинопоказами и квестами. В общей сложности эти мероприятия привлекли внимание более 950 тысяч посетителей. Московская международная неделя кино объединила более 100 городских площадок в разных районах.

Сергей Собянин также назвал одним из самых важных летних событий открытие первой очереди Кинопарка Москино Московского кинокластера. Там уже идут съёмки, его посетили за три летних месяца более 40 тысяч человек.





