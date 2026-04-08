Сергей Собянин назвал приоритеты развития образования в Москве на 2026 год

Приоритетные планы развития образования на 2026 год утвердили в Москве. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил мэр города Сергей Собянин.

Планы включают развитие профильного и предпрофессионального образования, формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе; развитие математического и естественно-научного образования в столичных школах; продолжение программы полной реконструкции школ «Моя школа»; развитие системы профессиональной ориентации учеников.

Кроме того, в их число входят продолжение модернизации среднего профессионального образования (обновление образовательных программ согласно требованиям работодателей, расширение практической подготовки, обновление лабораторий и мастерских, ремонт и строительство современных колледжей); развитие цифровой образовательной среды; улучшение условий для профессионального развития и поддержки педагогов; совершенствование системы воспитания для формирования гармоничной, социально ответственной и патриотичной личности.

В школах, детских садах и колледжах Москвы в 2025/2026 учебном году обучаются около 1,6 млн человек. Итоги сдачи единого государственного экзамена в 2024/2025 учебном году показали, что качество знаний и конкурентоспособность выпускников в столице остаются на высоком уровне. Собянин напомнил, что второй год подряд Москва остается единственным городом, где выпускник набрал 400 баллов по четырем предметам ЕГЭ — это Надежда Яшмолкина из школы № 1514.

