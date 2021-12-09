Собянин наградил более 40 жителей Москвы
Столичный градоначальник Сергей Собянин награждал сегодня государственными и региональными наградами жителей Москвы. Всего ими были удостоены более 40 москвичей. Среди них многодетные родители, врачи и медсёстры, работники транспортного комплекса, образования, строительной сферы, а также представители ветеранских организаций и учреждений культуры.
Мэр особенно отметил, выставку, созданную сотрудниками Музея на Поклонной горе, и посвящённую 80-летию битвы под Москвой. Он подчеркнул, когда окунаешься в эту атмосферу, берёт за душу героизм и напряжение сил советских граждан.
Собянин также сказал, что во многом благодаря людям, которые работают достойно на своем посту и профессионально выполняют свой долг, создается настоящее и будущее российской столицы.
Ранее Сергей Собянин подписал документ, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице не изменятся до 1 июля 2022 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru