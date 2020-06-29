Сергей Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров занял должность генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее объявление в эфире телеканала сделал ведущий Гарри Княгницкий.

Ведущий отметил, что музыкант займется главной задачей телеканала: объединением русскоязычных людей в разных странах мира через единый культурный концепт. Княгницкий добавил, что предложение Шнуров получил от владельца телеканала Микаэля Исраеляна.

Ближайшие планы RTVI - развитие на Западном побережье США, в Европе, Грузии и Армении, отмечает агентство.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТелеканалыСергей Шнуров
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