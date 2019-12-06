Сергей Лазарев обмолвился о браке

Певец Сергей Лазарев заявил о том, что не намерен связывать себя узами брака. Об этом артист рассказал в ходе церемонии награждения музыкальной премии «Виктория», сообщает сайт KP.Ru.

«В этом направлении я не работаю» , - отрезал певец, добавив, что уже считает себя абсолютно счастливым человеком, так как занимается воспитанием двоих детей.

Отметим, что у Лазарева двое детей – пятилетний сын и годовалая дочь, оба были рождены суррогатными матерями. Как отмечает Ura.ru, рождение дочери певец долгое время скрывал, признав факт ее существования только в сентябре этого года.

При этом, как пишут «Дни.ру», о скором появлении внучки долгое время не знала даже мать Лазарева.

