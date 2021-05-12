Сергей Кириенко избран председателем набсовета общества «Знание»
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко был избран председателем наблюдательного совета общества «Знание».
Как сообщает пресс-служба организации, ее руководящий состав был утвержден на III съезде общества, состоявшемся в среду в Москве.
Заместителями Кириенко в наблюдательном совете стали помощники президента РФ Владимир Мединский, Максим Орешкин, Андрей Фурсенко и депутат Госдумы Любовь Духанина.
Также в состав наблюдательного совета вошли глава Сбербанка Герман Греф, министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, глава Минобрнауки Валерий Фальков, президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, президент Российской академии наук Александр Сергеев, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий.
Кроме того, съезд избрал основателя холдинга «Нетология групп», победителя конкурса «Лидеры России. Политика» Максима Древаля генеральным директором общества «Знание» .
Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года. Основная задача общества – просветительская работа. Максим Древаль 26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» предложил идею создания современной технологичной платформы знаний, опирающейся на просветительский опыт и традиции СССР. Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в апреле заявил о необходимости перезапуска «Знания» на современной цифровой платформе.
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