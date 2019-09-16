Сердюков и Васильева стали многодетными, не рожая
Бывший глава министерства обороны России Анатолий Сердюков и его экс-подчинённая Евгения Васильева усыновили трехлетнего мальчика и двухлетнюю девочку. Отныне чиновники стали многодетными родителями, они воспитывают троих детей — ранее им ребёнка родила суррогатная мать, сообщает Mash.
Всем троим детям, по данным издания, дали фамилию Васильевой, а отчество - Сердюкова. При этом, как отмечает Ura.ru, в одном из московских ЗАГСов Васильевой отказали в государственной регистрации ребенка от суррогатной матери. Дело в том, что на момент его рождения она не состояла в браке.
О свадьбе Сердюкова и Васильевой стало известно в июле прошлого года, однако тогда экс-министр обороны отказался подтвердить эту информацию.
В 2012 году пара оказались в центре скандального дела «Оборонсервиса». Васильеву арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, Сердюков тогда был её любовником, состоя в браке с другой женщиной. После ареста пассии он ушел в отставку.
Суд приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы. Спустя 3,5 месяца после ареста она добилась условно-досрочного освобождения из колонии. Сердюков сейчас занимает должность председателя совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».
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