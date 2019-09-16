Сердюков и Васильева стали многодетными, не рожая

О свадьбе Сердюкова и Васильевой стало известно в июле прошлого года, однако тогда экс-министр обороны отказался подтвердить эту информацию.

В 2012 году пара оказались в центре скандального дела «Оборонсервиса». Васильеву арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным СМИ, Сердюков тогда был её любовником, состоя в браке с другой женщиной. После ареста пассии он ушел в отставку.

Суд приговорил Васильеву к пяти годам лишения свободы. Спустя 3,5 месяца после ареста она добилась условно-досрочного освобождения из колонии. Сердюков сейчас занимает должность председателя совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

