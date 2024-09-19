Сенатор Тараканов от Тюменской области решил сложить свои полномочия

Представляющий Тюменскую область в Совете Федерации сенатор Павел Тараканов слагает свои полномочия, его слова приводит ТАСС.

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Тараканов подчеркнул, что для него «почетно» сложить полномочия, и он рассчитывает дальше работать на благо Тюменской области и страны.

Ранее сообщалось, что сенатором от Тюменской области может стать полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев.

Ранее стало известно, что председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил новым главой Росмолодежи Григория Гурова, который раньше был председателем правления федерального проекта «Движения первых», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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