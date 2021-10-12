Сенатор Святенко: В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми
В Москве расширяются возможности для частичной и полной занятости родителей с детьми. Об этом сообщила сенатор РФ - представитель столичного парламента в Совете Федерации Инна Святенко.
По ее словам, на сегодняшний день для многих родителей остро стоит вопрос баланса между семьей и карьерой.
«Возможность работать из дома или вести собственный бизнес с гибким графиком - это тема, которая актуальна для многих родителей, и в Москве запускаются различные механизмы, чтобы помочь таким семьям», - рассказала Святенко.
Примером такой работы является программа «Свобода. Ответственность. Доход», которая работает в рамках акселератора специализированного центра занятости «Моя карьера», подчеркнула Святенко.
Она рассказала, что второй поток программы будет запущен уже в октябре, в ходе обучения участники будут разрабатывать и защищать свои бизнес-проекты, а лучшие три получат средства для старта.
Отмечается также, что на базе столичного центра «Моя карьера» есть множество форматов поддержки, которые направлены именно на семьи с детьми. Так, например, для семьи в период прохождения родителем профессионального обучения предусмотрена стипендия в размере 12,7 тысяч рублей.
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