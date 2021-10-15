Сенатор Святенко: Реализация потенциала женщины является инвестицией в развитие страны

Представитель Мосгордумы в верхней палате российского парламента Инна Святенко заявила, что реализация потенциала женщин в социальной политике может способствовать расширению их участия в законодательной деятельности, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По её словам, если не менее трети парламента составляют женщины, то гораздо эффективнее решаются проблемы социальной сферы, а также охраны материнства и детства, что прекрасно демонстрирует как Госдума РФ, так и власти отдельных субъектов федерации, например, Москва.

Сенатор отметила, что самореализация женщины - это инвестиция в развитие производства, образования, спорта, культуры, в защиту общественного порядка и в национальную безопасность страны.

«Развивающаяся мама - это пример для подрастающего поколения, а значит залог сильной нации - сильного государства», - подчеркнула Святенко.

Она добавила, что в трудовое законодательство РФ были внесены изменения, которые «значительно помогут женщинам с детьми совмещать труд и воспитание детей». В частности, в столице действует система переобучения, повышения квалификации, которая направлена на потенциальное удаленное трудоустройство, например, на базе центра «Моя карьера» есть специальные курсы, мастер-классы, тренинги для мам.

Парламентарий добавила, что в фокусе социально-экономической политики страны должна находиться гармоничная система поддержки самореализации женщины и как матери, и как перспективной сотрудницы или предпринимательницы, что даст необходимые в современном мире возможности.

