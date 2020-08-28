Сенатор Святенко отметила приоритет направленных на улучшение качества жизни проектов в работе СФ

Совет Федерации уделяет особое внимание проектам по улучшению качества и продолжительности жизни, в том числе нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография».Об этом заявила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко на открытии всероссийского форума «Здоровье нации - основа процветания России».

Она поблагодарила за организацию мероприятия президента общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Лео Бокерию. Форум стал первым специализированным конгрессно-выставочным мероприятием по теме охраны здоровья после снятия ограничений из-за COVID-19 в Москве.

Главной темой обсуждения стала охрана здоровья населения в условиях пандемии. По словам Святенко, на форуме удалось объединить лучшие практики, позволившие остановить распространение коронавируса. Это, в частности, защитные медицинские костюмы и профильные инфекционные больницы, возведённые в сжатые сроки.

Площадка объединила врачей, учёных, предпринимателей и общественные организации.

