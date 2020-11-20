Сенатор Сулейман Керимов направил иски к нескольким СМИ
Сенатор от Дагестана требует от изданий Forbes, «Ведомости» и «Версии» выплатить ему 50 тысяч рублей и удалить статью, которая якобы содержит порочащие репутацию Сулеймана Керимова сведения. Об этом пишут «Ведомости».
Речь идет о статье 2017 года с заголовком «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень». В исковом заявлении сенатор жалуется на описание «штурма» офиса строительного холдинга «Развитие», в который ворвались «люди с дубинками». В статье утверждается, что Керимов получил эту компанию благодаря хорошим отношениям с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Помимо СМИ, истец привлек к заявлению пользовательницу Facebook Наринэ Давыдову, которая опубликовала в соцсети пост и прикрепила ссылки на статью в этих изданиях.
Ранее Керимов уже пытался принудить СМИ удалить статью о нем. В июне 2019 года он подал иск в Гагаринский суд Москвы, но тот его отклонил.
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