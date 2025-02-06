Сенатор Карасин рассказал, что экс–замглавы МИД Титов умер от тяжелой болезни

Бывший заместитель министра иностранных дел Владимир Титов умер в результате тяжелой болезни, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«К сожалению тяжелая болезнь его вырвала из наших рядов. Он несколько недель лежал в больнице», – сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Карасина, 66-летний Титов был одним из самых заметных, опытных и незаурядных людей, он ушел с должности летом 2024 года в силу возраста.

О смерти Титова стало известно 6 февраля. Он занимал должность первого замглавы МИД в 2013-2024 годах. Дипломат работал в системе МИД с 1980 года, в том числе занимал пост советника-посланника посольства РФ в Швеции, возглавлял Второй европейский департамент министерства, был послом РФ в Болгарии, напоминает «Радиоточка НСН».

