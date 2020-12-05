Сенатор Александр Михайлов будет похоронен в Курске 7 декабря

В Курске 7 декабря состоится прощание курян с бывшим губернатором региона, сенатором Александром Михайловым. Его похоронят на Северном кладбище в областном центре, сообщает пресс-служба администрации региона.

Глава Курской области подал в отставку

«В понедельник 7 декабря в Знаменском соборе с 12:00 состоится прощание жителей области с бывшим губернатором Курской области, сенатором Совета Федерации Александром Михайловым. В 12:30 церемония захоронения пройдет на Северном кладбище», - сообщают в администрации Курской области.

Известно, что Михайлов умер накануне, 4 декабря. Ему было 69 лет. По словам главы комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко, сенатор умер из-за сердечного приступа, который произошел на приеме граждан в Курске. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу, уточняет ТАСС.

Александр Михайлов руководил Курской областью с 2000 по 2018 годы. С ноября 2018 года в качестве представителя от исполнительного органа государственной власти региона вошел в Совет Федераций и работал в комитете по обороне и безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПохороныКурская ОбластьГубернаторАлександр Михайлов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры