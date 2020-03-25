Семинары и мастер-классы программы «НКО Лаб» можно будет пройти онлайн - Сергунина

Еженедельные мастер-классы и семинары образовательной программы Москвы «НКО Лаб» будут проходить в режиме онлайн. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина. Она подчеркнула, что город сохранит образовательную и консультационную поддержку общественных проектов, несмотря на ограничения, введённые в связи с эпидемией корнавируса.

Участниками программы «НКО Лаб» могут стать работники благотворительных фондов и других некоммерческих организаций, а также все, кто желает больше узнать об НКО.

Бесплатные занятия проводятся два раза в неделю. На них эксперты некоммерческого сектора делятся опытом, а также отвечают на вопросы. Организатором выступает коворкинг-центр НКО Комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

В марте мероприятия «НКО Лаб» позволят разобрать особенности бухгалтерского учета в некоммерческих организациях. Ближайшее онлайн-занятие назначено на четверг, 26 марта. Для участия надо предварительно авторизоваться на сайте «Душевная Москва», после чего в разделе вебинаров выбрать интересующий и присоединиться.

