Семинар по получению разрешений на строительство пройдет в Москве 21 февраля
Московские власти организовали онлайн-семинар «Все про получение разрешений на строительство: алгоритм, сроки, детали». Мероприятие состоится 21 февраля. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, столица заинтересована в появлении новых предприятий. Во-первых, заводы обеспечивают Москву необходимой продукцией, во-вторых, предоставляют рабочие места для москвичей. Поэтому город всячески поддерживает инвесторов, желающих разместить и ввести в эксплуатацию на территории Москвы новое производство.
Овчинский добавил, что столица помогает предпринимателям решать все вопросы, связанные с открытием заводов, — от подбора земли, на которой будет построено предприятие, до подключения к инженерным сетям, получения разрешений на строительство и сдачи объектов в эксплуатацию. Кроме того, недавно столичные власти приняли решение о создании «зеленого коридора». Он даст возможность в два раза уменьшить срок выполнения основных процедур при реконструкции зданий промышленно-производственного назначения и процедур по реализации строительных проектов, отметил глава департамента.
На онлайн-семинаре, подчеркнул Овчинский, будут досконально разобраны способы взаимодействия госорганов и застройщиков. Слушатели узнают о сервисах, при помощи которых можно напрямую общаться с властями, о этапах и процедурах выдачи разрешений на строительство и о том, как быстрее получить такое разрешение.
В онлайн-семинаре могут поучаствовать все желающие, а для очного посещения следует зарегистрироваться на столичном Инвестиционном портале.
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