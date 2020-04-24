Семенович отказался встречаться с мужчинами, получающими только 100 тысяч

Российская певица, бывшая солистка «Блестящих» Анна Семенович заявила, что не стала бы встречаться с мужчиной, который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц. Соответствующее заявление она сделала в эфире YouTube-канала «Алена, блин!».



Певица заявила, что человек, который зарабатывает 100 тысяч рублей в месяц - «ничего не получает». «Ну, например, зарплата 100 тысяч рублей в месяц. Я зарабатываю в разы больше» , - сказала Семенович.



Исполнительница добавила, что считает «нормальными» отношения, когда партнеры зарабатывают примерно одинаково, а идеальными — когда доход больше у мужчины.



В ходе того же интервью Семенович так же высказалась о своем отношении к алкоголю. По ее словам, она не видит ничего плохого в том, чтобы иногда немного «перебрать» в хорошей компании так, чтобы наутро болела голова, пишут «Дни.ру».

