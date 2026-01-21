«Есть два основания, по которым, скорее всего, Устименко будет оспаривать этот договор. Первое — то, что брачный договор ставит его в крайне неблагоприятное положение, потому что по условиям брачного договора все имущество, которое нажито в браке до 2020 года, переходит в собственность Самойловой. Второй довод — брачный договор надо признать недействительным, потому что он подписан в состоянии, когда рэпер не осознавал значения своих действий. Это вопрос анализа медицинской документации и проведения психолого-психиатрической экспертизы. Самое интересное то, что в обоих случаях срок исковой давности составляет один год. Адвокатам Джигана придется очень постараться, чтобы объяснить, что причина, по которой он пропустил годичный срок, уважительная. Полагаю, сейчас его адвокат будет придерживаться позиции, что его доверитель только сейчас понял, что поставлен брачным договором в крайне неблагоприятное положение, поэтому исковую давность следует исчислять с текущего момента», — сказал Титов.

Ранее Самойлова заявила, что не готова пойти на примирение с Джиганом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

