Как Джиган сможет оспорить брачный договор с Самойловой
Брачный договор рэпера Джигана (Дениса Устименко) и блогера Оксаны Самойловой может быть оспорен, поскольку рэпер был поставлен в крайне неблагоприятное положение, сказал НСН Илья Титов.
Рэпер Джиган (Денис Устименко) пропустил срок исковой давности по оспариванию брачного договора с Оксаной Самойловой, однако юристы смогут восстановить этот срок, если докажут, что он был пропущен по уважительной причине. Об этом НСН заявил адвокат по семейным делам Илья Титов.
Устименко ранее попросил суд признать брачный договор с Самойловой недействительным, так как подписал документ в уязвимом состоянии, сообщил адвокат артиста Сергей Жорин в интервью РИА Новости. По словам Титова, адвокату Устименко придется доказать, что музыкант пропустил срок исковой давности по уважительной причине.
«Есть два основания, по которым, скорее всего, Устименко будет оспаривать этот договор. Первое — то, что брачный договор ставит его в крайне неблагоприятное положение, потому что по условиям брачного договора все имущество, которое нажито в браке до 2020 года, переходит в собственность Самойловой. Второй довод — брачный договор надо признать недействительным, потому что он подписан в состоянии, когда рэпер не осознавал значения своих действий. Это вопрос анализа медицинской документации и проведения психолого-психиатрической экспертизы. Самое интересное то, что в обоих случаях срок исковой давности составляет один год. Адвокатам Джигана придется очень постараться, чтобы объяснить, что причина, по которой он пропустил годичный срок, уважительная. Полагаю, сейчас его адвокат будет придерживаться позиции, что его доверитель только сейчас понял, что поставлен брачным договором в крайне неблагоприятное положение, поэтому исковую давность следует исчислять с текущего момента», — сказал Титов.
Ранее Самойлова заявила, что не готова пойти на примирение с Джиганом. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
