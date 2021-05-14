Семь тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три дня
С начала работы павильонов «Здоровая Москва», расположенных в парках столицы, диспансеризацию в них прошли 7 тысяч человек. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, павильоны «Здоровая Москва» будут функционировать в парках весь летний период, их работа может продлиться и на первые дни осени.
«Примерно сутки ждать результатов анализа, и если есть отклонения, вам будет звонок от врача телемедицинского центра», - добавила Ракова.
Напомним, что павильоны «Здоровая Москва» работают при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, контролируется перчаточно-масочный режим. На входе посетителям измеряют температуру.
Проект «Здоровая Москва» запустили в 2019 году. Мобильные поликлиники в парках работали 124 дня — с 3 июня по 6 октября. Медицинские осмотры прошли 430 тысяч человек.
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