Семь тысяч человек обследовались в павильонах «Здоровая Москва» за три дня

С начала работы павильонов «Здоровая Москва», расположенных в парках столицы, диспансеризацию в них прошли 7 тысяч человек. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, павильоны «Здоровая Москва» будут функционировать в парках весь летний период, их работа может продлиться и на первые дни осени.

«Примерно сутки ждать результатов анализа, и если есть отклонения, вам будет звонок от врача телемедицинского центра», - добавила Ракова.

Напомним, что павильоны «Здоровая Москва» работают при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических правил, контролируется перчаточно-масочный режим. На входе посетителям измеряют температуру.

Проект «Здоровая Москва» запустили в 2019 году. Мобильные поликлиники в парках работали 124 дня — с 3 июня по 6 октября. Медицинские осмотры прошли 430 тысяч человек.

