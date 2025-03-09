Секретная служба США открыла огонь по вооружённому мужчине рядом с Белым домом
Секретная служба США открыла огонь по вооружённому мужчине в квартале от Белого дома. Об этом сообщает New York Post.
New York Post сообщает, что мужчина, склонный к суициду, в субботу, 8 марта, приехал из Индианы в столицу страны, что побудило местную полицию уведомить Секретную службу. Федеральные агенты заметили машину этого человека в квартале к западу от Западного крыла Белого дома в ночь на 9 марта. Сам мужчина шёл на север в сторону Пенсильвания-авеню, где его и встретили агенты Секретной службы.
«Вооружённое противостояние» произошло, когда мужчина достал огнестрельное оружие. Мужчина был доставлен в местную больницу в неизвестном состоянии, добавляет New York Post. Уточняется, что никто из сотрудников Секретной службы не пострадал.
Во время стрельбы президент Дональд Трамп находился во Флориде на своём курорте Мар-а-Лаго, подчеркивает New York Post.
Представитель Секретной службы Энтони Гульельми подтвердил, что сотрудники Секретной службы были вовлечены в перестрелку после столкновения с вооружённым подозреваемым вскоре после полуночи 9 марта.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Секретной службе США предоставить ему всю информацию о двух мужчинах, пытавшихся совершить покушение на его жизнь во время предвыборной кампании, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru