Секретарь СПЧ: Ограниченно годных к службе призывать не будут

Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут, передает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.

По его словам, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.

Частичная мобилизация объявлена в России, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

