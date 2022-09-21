Секретарь СПЧ: Ограниченно годных к службе призывать не будут

Секретарь СПЧ Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе, согласно закону, призывать не будут, передает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, а также боевой опыт.

По его словам, служащие по призыву в зону СВО отправляться не будут, также не идет речи о мобилизации студентов.

Частичная мобилизация объявлена в России, соответствующий указ подписан. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Российская АрмияМобилизация
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