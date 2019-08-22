Сегодня четверг? Ну, до понедельника…

Премьер Дмитрий Медведев по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве дал поручение Минтруду до 30 сентября представить оценку влияния четырехдневной недели на экономику, в том числе на производительность труда и социальную сферу. К изучению вопроса привлечены Федерация независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, - пишут «Известия». В июне Медведев, выступая в Женеве, заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. И в целом рабочее время будет в перспективе организовано более лояльно: «гибкие графики, дистанционные форматы, вызов сотрудников по мере необходимости», - сказал тогда Медведев.

Первое, что приходит на ум при обсуждении самой возможности работать меньше – а не станет ли сопоставимо меньшей зарплата? Тогда же, в июне, комментируя возможность четырехдневки в России, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на первое место в этой теме встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат. Именно зарплаты стали основной причиной беспокойства россиян в этом контексте. По итогам июньского опроса ВЦИОМ, почти половина жителей страны против сокращения рабочей недели – как пояснял глава центра Валерий Федоров именно из опасений сокращения доходов. В Федерации независимых профсоюзов России также указывали, что переход на четырехдневку в обязательном порядке должен происходить при сохранении прежнего размера заработной платы. Есть, кстати, вариант, при котором сокращение количества рабочих дней на неделе повлечет за собой увеличение продолжительности рабочего дня с восьми до десяти часов. Это не идет вразрез с законом, согласно которому, рабочая неделя не должна превышать 40 часов.

Многие эксперты, с которыми на тему возможного введения четырехдневки довелось пообщаться НСН, восприняли идею довольно скептически. Так, экс-министр экономики России Евгений Ясин заявил, что четырёхдневная рабочая неделя не имеет никакого реального отношения к нынешнему состоянию российской экономики. Преждевременными разговоры на эту тему считает и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, для обсуждения этого вопроса сначала предстоит создать массу трудосберегающих технологий, роботизировать производства и уж тогда обсуждать сокращение рабочей недели.

С другой стороны, неспроста премьером отдано распоряжение изучить перспективы такого развития событий. Вполне возможно, что недостаток трудосберегающих технологий в логике главы кабинета министров перевешивают какие-то иные резоны, о которых мы пока не имеем представления.



