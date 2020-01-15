Сдающих в аренду квартиры россиян обяжут выплатить миллиарды
Власти России могут обязать граждан, сдающих квартиры в аренду, регистрироваться на специальной платформе. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, сообщает Ura.ru.
По словам чиновника, это позволит государству лучше понимать объем сдающегося в аренду жилья. Сейчас количество сдающихся в России квартир оценивается в 5,2 миллиона. Власти рассчитывают, что легализация рынка аренды жилья будет ежегодно приносить бюджету 200 миллиардов рублей налогов с этих квадратных метров.
Платформа для вывода из тени собственников-арендодателей пока только разрабатывается. Стасишин заявил, что регистрация не доставит лишних сложностей собственникам, сдающим жилье по официальным договорам, отмечает «Свободная пресса».
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