Счет российского подразделения Google разблокировали
27 февраля 202020:32
Счет российского подразделения транснациональной корпорации Google вновь стал активным. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на базу данных «Банкиформ» Федеральной налоговой службы (ФНС).
По данным ТАСС, в настоящее время все ограничения на операции по счету сняты.
Ранее в четверг сообщалось, что счет Google в Ситибанке был заблокирован налоговым ведомством РФ. Решение о блокировке счета было принято 9 февраля московской инспекцией ФНС №5, уточняет агентство.
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