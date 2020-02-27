Счет российского подразделения Google разблокировали

Счет российского подразделения транснациональной корпорации Google вновь стал активным. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство ссылается на базу данных «Банкиформ» Федеральной налоговой службы (ФНС).

По данным ТАСС, в настоящее время все ограничения на операции по счету сняты.

Ранее в четверг сообщалось, что счет Google в Ситибанке был заблокирован налоговым ведомством РФ. Решение о блокировке счета было принято 9 февраля московской инспекцией ФНС №5, уточняет агентство.



