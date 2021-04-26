СБУ опубликовала секретные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС
Служба безопасности Украины (СБУ) в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС опубликовала на своей странице в Facebook секретные документы о катастрофе на электростанции.
В рассекреченных материалах есть сведения о первом докладе директора атомной электростанции Виктора Брюханова о взрыве, диалогах операторов АЭС во время катастрофы, проясняющих подробности эвакуации людей из Припяти, отмечает Газета.ру.
Из опубликованных документов становится ясно, что инциденты на электростанции происходили и до аварии 1986 года: в частности, в 1982 году был зафиксирован выброс радиоактивных веществ на первом энергоблоке, отмечает РИА ФАН. Кроме того, за два года до катастрофы аварийные ситуации происходили на третьем и четвертом энергоблоках ЧАЭС, пишут Известия.
Согласно архивным данным, через несколько месяцев после аварии была принята директива, которая засекречивала подробности взрыва в Чернобыле. Секретными стали данные о причинах и характере разрушений, составе выброшенной в воздух смеси, радиационной обстановке и уровню заболеваемости, сообщает телеканал «360».
Между тем, специалисты Росатома, Российской академии наук, МЧС, Минздрава, Роспотребнадзора и ряда других организаций России подготовили Национальный доклад к 35-летию аварии на ЧАЭС, сообщает РЕН ТВ. Согласно документу, последствиями катастрофы стали повышенная заболеваемость лейкозом и смертность от этого заболевания, высокий уровень онкозаболеваний щитовидной железы среди детей, превышение над спонтанным уровнем онкологической заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения среди затронутых инцидентом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 803 / сут.
Умерли
109 тыс.+356 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+6 631 / сут.
- В МИД РФ призвали ЕС и США не вмешиваться в дела Молдавии
- Путин поручил ускорить работу по усилению защиты персональных данных россиян
- СБУ опубликовала секретные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС
- Россия объявила персоной нон грата сотрудника украинского посольства
- Голикова призвала выдать работникам зарплату перед майскими праздниками
- Минтруд разъяснил порядок начисления зарплаты в период с 4 по 7 мая
- Голикова призвала не продавать туры в Турцию на даты после 1 июня
- Пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube
- Голикова назвала число россиян, получивших первый компонент вакцины от COVID-19
- Голикова заявила, что в майские праздники не будут вводить новые ограничения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru