СБУ опубликовала секретные документы о катастрофе на Чернобыльской АЭС

Служба безопасности Украины (СБУ) в 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС опубликовала на своей странице в Facebook секретные документы о катастрофе на электростанции.

В рассекреченных материалах есть сведения о первом докладе директора атомной электростанции Виктора Брюханова о взрыве, диалогах операторов АЭС во время катастрофы, проясняющих подробности эвакуации людей из Припяти, отмечает Газета.ру.

Из опубликованных документов становится ясно, что инциденты на электростанции происходили и до аварии 1986 года: в частности, в 1982 году был зафиксирован выброс радиоактивных веществ на первом энергоблоке, отмечает РИА ФАН. Кроме того, за два года до катастрофы аварийные ситуации происходили на третьем и четвертом энергоблоках ЧАЭС, пишут Известия.

Согласно архивным данным, через несколько месяцев после аварии была принята директива, которая засекречивала подробности взрыва в Чернобыле. Секретными стали данные о причинах и характере разрушений, составе выброшенной в воздух смеси, радиационной обстановке и уровню заболеваемости, сообщает телеканал «360».

Между тем, специалисты Росатома, Российской академии наук, МЧС, Минздрава, Роспотребнадзора и ряда других организаций России подготовили Национальный доклад к 35-летию аварии на ЧАЭС, сообщает РЕН ТВ. Согласно документу, последствиями катастрофы стали повышенная заболеваемость лейкозом и смертность от этого заболевания, высокий уровень онкозаболеваний щитовидной железы среди детей, превышение над спонтанным уровнем онкологической заболеваемости и смертности от болезней системы кровообращения среди затронутых инцидентом.

