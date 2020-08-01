Сближение Луны и трех планет можно увидеть 2,3 и 9 августа

Сближение Луны с Сатурном и Юпитером можно будет видеть невооруженным глазом ночью – со 2 на 3 августа. А 9 августа – сближение Луны с Марсом, сообщил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

«В ночь с 1 на 2 августа Луна окажется рядом с планетой Юпитер. В ночь со 2 на 3 августа Луна окажется уже рядом с планетой Сатурн. Эти события легко видны невооруженным глазом. К сожалению, прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный, будет переменная облачность. В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс», - цитирует ученого ТАСС.

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Вооружившись биноклем или телескопом, в эти же ночи в северо-восточной части неба рядом с линией горизонта можно будет наблюдать сближение Меркурия с астероидом Веста.

Напомним, что Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ была создана в 1965 году. Она самая восточная обсерватория в Европе.

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ФОТО: flickr/C.H. HSU
ТЕГИ:АстрономияЛуна
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