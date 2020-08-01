Сближение Луны и трех планет можно увидеть 2,3 и 9 августа

Сближение Луны с Сатурном и Юпитером можно будет видеть невооруженным глазом ночью – со 2 на 3 августа. А 9 августа – сближение Луны с Марсом, сообщил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.

«В ночь с 1 на 2 августа Луна окажется рядом с планетой Юпитер. В ночь со 2 на 3 августа Луна окажется уже рядом с планетой Сатурн. Эти события легко видны невооруженным глазом. К сожалению, прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный, будет переменная облачность. В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс», - цитирует ученого ТАСС.