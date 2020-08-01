Сближение Луны и трех планет можно увидеть 2,3 и 9 августа
Сближение Луны с Сатурном и Юпитером можно будет видеть невооруженным глазом ночью – со 2 на 3 августа. А 9 августа – сближение Луны с Марсом, сообщил сотрудник учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета (УрФУ) Владилен Санакоев.
«В ночь с 1 на 2 августа Луна окажется рядом с планетой Юпитер. В ночь со 2 на 3 августа Луна окажется уже рядом с планетой Сатурн. Эти события легко видны невооруженным глазом. К сожалению, прогноз погоды на ближайшие дни не самый благоприятный, будет переменная облачность. В ночь с 8 на 9 августа почти полная Луна будет находиться рядом с планетой Марс», - цитирует ученого ТАСС.
Вооружившись биноклем или телескопом, в эти же ночи в северо-восточной части неба рядом с линией горизонта можно будет наблюдать сближение Меркурия с астероидом Веста.
Напомним, что Коуровская астрономическая обсерватория УрФУ была создана в 1965 году. Она самая восточная обсерватория в Европе.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
845 тыс.+5 462 / сут.
Умерли
14 058+95 / сут.
Выздоровели
647 тыс.+8 114 / сут.
- Сближение Луны и трех планет можно увидеть 2,3 и 9 августа
- Сказку «Золотой ключик» поставит худрук Малого театра Юрий Соломин
- Жители четырех стран получили поcылки с неопознанными семенами из Китая
- Гунько перешел в «Химки» на место Юрана
- Жириновский обратился к Лукашенко с предложением оставить президентский пост
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru