Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер Гулиев останется в СИЗО
Московский городской суд решил не изменять меру пресечения начинающему рэперу Эльмину Гулиеву, сбившему пешеходов на тротуаре в результате ДТП. Таким образом исполнитель останется в следственном изоляторе, куда был помещён 23 сентября по решению нижестоящей судебной инстанции.
Адвокаты просили суд просили отправить обвиняемого под домашний арест, однако их апелляция была отклонена. Сам Гулиев раскаялся в суде в содеянном, попросил прощения у пострадавших и предложил им материальную помощь, передаёт RT.
Авария с участием Гулиева произошла 21 сентября. За рулём Infiniti он проскочил на красный сигнал светофора, врезался в Mercedes, после чего вылетел на тротуар и сбил людей. Пострадали три человека, в том числе, спутница рэпера.
Медицинского освидетельствование определило, что в момент аварии Гулиев находился под действием наркотических веществ.
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