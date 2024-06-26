Сбербанк выведет из обращения карты Maestro
Сбербанк в июле выведет из обращения карты Virtual, Maestro и ПРО100 из-за устаревания условий обслуживания. Об этом говорится в сообщении банка.
Отмечается, что они не позволяют получать привилегии от платежной системы «Мир» и не поддерживают бесконтактную оплату. Переводы и зачисления на счета этих карт сохранятся, однако снятие наличных в банкоматах и оплата покупок станут недоступны.
Сбербанк призвал владельцев карт заранее перейти на карту «Мир», а также пообещал бесплатное обслуживание для них навсегда.
Карты ПРО100 перестали выпускаться банком с 2016 года, карты Virtual и Maestro — с 2017 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru