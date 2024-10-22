Сбербанк выпустил новое приложение для смартфонов на iOS

Сбербанк выпустил новое приложение для устройств на базе операционной системы iOS. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Новая официальная версия приложения «Сбербанк онлайн» получила название «Бюджет онлайн» и доступна в магазине App Store.

«До конца года новых версий в App Store не появится... Лучше не откладывать установку новой версии: во-первых, ее довольно быстро удаляют, во-вторых, наиболее старые версии приложения — 12.15, 14.3 и 14.11 — будут отключены», — отметили в банке.

Ранее Сбербанк предупредил о появлении в App Store фейкового приложения якобы от банка «Сбер: новый доступ в Сбол», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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