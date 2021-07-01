Сбербанк подключил оплату в Системе быстрых платежей

Сбербанк совместно с дочерней компанией ЮMoney присоединились к сервису оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что в течение месяца планируется начать распространение сервиса на всех пользователей, на данный момент услуга доступна пилотной группе.

По словам генерального директора сервиса ЮMoney Ивана Глазачева, компания также завершила присоединение к сервису и оценивает возможности дальнейшего его распространения, передает РИА ФАН.

Ранее также сообщалось, что Банк России начнет тестирование цифрового рубля в январе 2022 года. Пилотный проект пройдет в несколько этапов и продолжится до конца года. На первом из них будет протестирована эмиссия цифрового рубля, а также ряд других операций.

