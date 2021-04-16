«Сбер» предложил давать 8 лет тюрьмы за разглашение банковской тайны

«Сбер» предложил ужесточить ответственность за нарушение банковской тайны до восьми лет лишения свободы. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что «Сбербанк» разработал соответствующий законопроект, инициатива указана в таблице предложений межфракционной рабочей группы Государственной думы по кибербезопасности.

«Сбер» предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ новую статью о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих банковскую тайну. В зависимости от отягчающих квалифицирующих признаков наказание может составить до восьми лет тюремного заключения.

Согласно действующему законодательству, нарушителю коммерческой, налоговой или банковской тайны грозит штраф до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до двух лет, максимальное наказание — до трех лет заключения, сообщает Ura.ru.

Законопроект был разработан при участии министерства внутренних дел РФ, Банка России и Ассоциации банков России. В скором времени документ направят на рассмотрение в Госдуму, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Биятов
ТЕГИ:Уголовное НаказаниеУтечкаБанкиСбербанк
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