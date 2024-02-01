Саратовский министр заявил, что тратит на содержание кота половину зарплаты
Глава Министерства здравоохранения Саратовской области Олег Костин признался, что половина его зарплаты уходит на содержание кота, пишет «Версия Саратов».
В доме Костина живет мейн-кун по кличке Ватсон. По словам чиновника, он кормит домашнего питомца импортными консервами, которые иногда исчезают из продажи. Сколько именно денег уходит на содержание хвостатого Костин не уточнил.
Чиновник регулярно публикует фотографии питомцев в своих соцсетях. 31 января министр разместил снимок, на котором запечатлены четыре кота.
Ранее сообщалось, что «уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу планируют сделать документы для возвращения на работу, отмечает «Радиоточка НСН».
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